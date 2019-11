Lufthavn får ansvaret for luftrum på størrelse med Fyn

Esbjerg Lufthavn skal fremover stå for at servicere og koordinere al helikoptertrafikken i luftrummet Tyra AFIS. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Fra januar næste år overtager Esbjerg Havn ansvaret for luftfartstrafikken i et luftrum omkring Totals offshore installationer. Luftrummet hedder Tyra AFIS og strækker sig over et område, der er på størrelse med Fyn. Esbjerg Lufthavn har indgået kontrakten med oliegiganten Total, og det er foreløbig en ti-årig kontrakt med mulighed for forlængelse. Formanden for Teknik- og Byggeudvalget ser det som en stor gevinst for Esbjerg.

- Det er en rigtig god nyhed for Esbjerg Lufthavn. Vi har kæmpet lidt med at skabe øgede aktiviteter derude, efter at der er færre flyvninger til Nordsøen, siger Søren Heide Lambertsen til TV SYD i dag.

Det har tidligere være oliegiganten selv, der har styret driften i luftrummet, men nu overgår ansvaret altså til Esbjerg Lufthavn. Det betyder, at Esbjerg Lufthavn skal stå for at servicere og koordinere al helikoptertrafik i luftrummet de næste ti år, og udvidelsen kommer til at sætte flere i arbejde.

- Vi har ansat fire nye personer til at håndtere den her store opgave, siger udvalgsformanden

Esbjerg Kommune har de seneste par år givet en del penge fra kommunekassen til Esbjerg Lufthavn for at holde lufthavnen i gang. Det har kommunen gjort, fordi den har vurderet, at det er vigtigt for infrastrukturen, at der er en lufthavn lige ved Esbjerg. Med den nye kontrakt får lufthavnen mere at lave, hvilket glæder udvalgsformanden.

- Det betyder, at lufthavnen er på vej derhen, hvor den forhåbentlig kan komme til at give overskud på ganske kort sigt, siger Søren Heide Lambertsen til TV SYD.