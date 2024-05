Lukket spillested genopstår

Byrådet har netop godkendt aftalen mellem Esbjerg Kommune og Musikhuset Esbjerg om den fremtidige drift af spillestedet Tobakken. Dermed er Musikhuset klar til at slå dørene op til spillestedet fra 1. august 2024. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune.

- Vi er ovenud tilfredse med, at byrådet i dag har givet mandat til Musikhuset Esbjerg om at overtage driften af Esbjergs vigtige rytmiske spillested. I en kultur- og oplevelsesby skal vi selvfølgelig have flere musikscener, og jeg er rigtig glad for, at Tobakken nu genopstår, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

Tobakken gik konkurs i marts sidste år, hvorefter der blev arbejdet på at finde nye ejere til stedet. I april måned 2024 startede forhandlingerne mellem Musikhuset og Esbjerg Kommune.