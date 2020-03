Målmand om tomme tribuner: Vi må bare være professionelle

Da canadieren Josh MacDonald fredag aften bragte Sønderjyske foran i udekampen mod Frederikshavn, var der ikke andre end holdkammeraterne til at fejre scoringen. Coronavirus havde nemlig fået Danmarks Ishockey Union til at beordre tomme tribuner til alle kampene i Metal Ligaen.

Mandag besluttes det på et møde mellem landets eliteklubber, om det kommende slutspil også skal spilles i tomme haller.

Sønderjyskes keeper, Patrick Galbraith, holdt målet rent og mente efter kampen, at situationen er ude af både klubbernes og unionens hænder.

- Hele samfundet er påvirket af det, og vi kan ikke gøre os specielle i denne situation og synes, det er synd for os. Vi må bare være professionelle og gå ud og gøre vores arbejde, sagde han til TV 2 Sport.

Bestyrelsesformand i Esbjerg Energy, Søren Mathiasen, kunne fredag aften notere sig et indtægtstab på grund af tomme tilskuerpladser. Foto: Ole Møller

Esbjerg gik glip af store indtægter

Heller ikke i Esbjerg fik tilskuerne adgang til den næstsidste kamp i slutspillet, hvor Esbjerg Energy tog imod Rungsted i Granly Hockey Arena.

Bestyrelsesformand i klubben, Søren Mathiasen, var en af de få tilskuere til kampen, som esbjergenserne vandt 3-0. Han må acceptere, at klubben gik glip af mange indtægter i aftes.

- Vi havde forventet over 3.000 tilskuere og 600 spisende gæster i dag. Og så er vi 10-12 mand, der ser på en ishockeykamp, sagde han efterfølgende til TV SYD.

Med tomme tribuner gik Esbjerg glip af entreindtægter for flere hundrede tusinde kroner.

- Det er klart, at når vores største indtægter er sponsorer, fans og salg i hallen, så gør det ondt.

Tilskuertallet i Esbjerg ligger på omkring 1.600 i gennemsnit.

Ligaforeningen vil på et møde mandag beslutte, hvilken eventuel betydning myndighedernes corona-anbefalinger skal have for slutspillet, der begynder med kvartfinaleserierne 13. marts 2020.

- Der kan være både for og imod. På mandag vil vi i ligaen samlet beslutte os for, hvordan vi ser på det her, siger Søren Mathiasen til TV SYD.