Målmand vender hjem til DM-finalist

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Det er på tide, at vende hjem. Her er familien og mange af de gamle venner, og der kommer jo også en tid med et almindeligt arbejde efter ishockeyen. Det har ikke været tanken, at jeg skulle væk fra Esbjerg for altid, så det er sikkert et godt tidspunkt at komme tilbage til den by, som jeg opfatter som hjem, siger Nikolaj Henriksen.

Den 194 centimeter høje målmand har spillet 13 år i Metal Ligaen og vogtet målet i 250 kampe.



- Nikolaj er en målmand, som har været med i mange sæsoner, men samtidig en spiller med et stort potentiale. Han kender klubben og organisationen, og han kommer nu tilbage efter fem sæsoner hos SønderjyskE. Så det glæder mig, at han er en del af vores målmandsteam i den kommende sæson, siger Dan Jensen, cheftræner, Esbjerg Energy.