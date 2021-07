Målmandsbrøler sikrer Esbjerg uafgjort i udsat premierekamp

Tidligere tirsdag langede den nu forhenværende Esbjerg-spiller Kasper Pedersen hårdt ud efter Peter Hyballa.



Kasper Pedersen, som mandag fik ophævet sin kontrakt med den vestjyske klub og tirsdag skiftede til norske Stabæk, sagde blandt andet følgende til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at det stort set er en samlet spillertrup, der er dybt utilfreds med Peter Hyballa og hans metoder.

- Når man er i sådan et miljø, så er det svært at genkende sig selv både som spiller og person, så jeg er lykkelig for, at jeg er ude af kontrakten, sagde han.