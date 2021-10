Mads fik ros af Mette i åbningstalen

- Den dag i Bramming fik vi en god snak om, hvorfor mange unge går i gymnasiet, og for få vælger erhvervsskolen. Direktør Mads Kirkegaard er selv håndværker. Han tager ud på skoler og fortæller, hvor vigtigt det er at vælge en faglig uddannelse. Men i virkeligheden skal vi have fat i forældrene, sagde han. For det er dem, der ligger under for, at gymnasiet er finere. Og det smitter af på de unge, sagde Mette Frederiksen.

Havde fået et praj

Statsministeriet have på forhånd kontaktet Polytech og fortalt om, at virksomheden spillede en rolle i åbningstalen.

- Jeg er både stolt og glad for statsministerens rosende ord. Det betyder meget, at hun støtter vores kamp for at få flere unge til at tage en håndværkeruddannelse, siger Mads Kirkegaard.

Hellere helhjertet håndværker end kikset student

Mads Kirkegaard har selv taget en håndværkeruddannelse og er nu topchef for en virksomhed med 850 ansatte.

- Hellere en helhjertet og glad håndværker end en halvkikset student. Vi skal have omgivelserne til at anerkende en faglig uddannelse som mindst lige så godt som at gå akademikervejen. Det er vigtigt, at forældre bakker om deres børns valg af erhverv og ikke presser dem i gymnasiet, hvis lysten er til at blive håndværker, siger Mads Kirkegaard.