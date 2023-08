Manden er dømt for at have solgt 75 klonede eller fiktive biler mellem 2018 og 2019.

Den 47-årige afsoner i øjeblikket en straf, hvor tirsdagens dom er en tillægsstraf. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på deres hjemmeside.

Køretøjerne repræsenterede en værdi på 81 millioner kroner. Bilerne var stjålet i udlandet og efterfølgende forsynet med falske stelnumre og registreringspapirer.