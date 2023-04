Mand fandt gammel, tysk mine i skov

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden havde fundet minen og en detonator med en metaldetektor i en skov nær Haderslev.

Og i stedet for at kontakte myndighederne, valgte manden at tage begge ting med hjem i sin have, hvorefter han først ved 11-tiden kontaktede myndighederne.

Og det er ikke den rigtige fremgangsmåde, lyder det fra politiet.

- Opdager man mulige miner, granater, kraftigt fyrværkeri eller andre farlige genstande, skal man lade dem ligge og i stedet omgående kontakte myndighederne. Det kan være yderst farligt selv at forsøge at røre ved genstandene eller forsøge at flytte dem, siger politiinspektør Tage Jehn fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



Efterfølgende har EOD detoneret både mine og detonator i mandens have, eftersom den blev vurderet så kraft, at den ved forkert håndtering kunne forårsage voldsomme kvæstelser på personer.

Politiet vurderer i øjeblikket i sammenråd med EOD, om der skal foretages yderligere afsøgning i området.