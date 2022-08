Mand fundet druknet ved badestrand tæt på Esbjerg

En mand er lørdag eftermiddag fundet druknet ved Hjerting Strand tæt på Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Politiet fik anmeldelsen klokken 17.41, men dets vurdering er, at han har ligget i vandet i et stykke tid.

- Han er noget medtaget af at have været i vandet så længe, så det er ikke muligt at identificere ham, siger vagtchef John Christiansen til mediet.

- Vi har dog en idé om, hvem det kan være, men der skal foretages yderligere undersøgelser, lyder det.

Der er muligvis tale om en mand, som har været på stranden for at bade. Han blev nemlig fundet kun iført badebukser, skriver B.T.

Det var en forbipasserende, som kontaktede politiet.