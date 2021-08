Mand idømt fem måneders fængsel for piratnetværk

Alvorlig kriminalitet

Sagen blev indledt i maj 2020, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtog en anmeldelse fra en rettighedshaver. Herefter indledte de en efterforskning af sagen, hvor den nu dømtes bopæl blev ransaget.

Her blev der blandt andet fundet udstyr til retransmission af tv-signalerm film og udsendelser.

- Det er ulovligt at krænke ophavsretten, herunder at videreformidle tv uden rettighedshavers samtykke. Det er alvorlig kriminalitet, som ikke bare går ud over rettighedshaverne, men også den almindelige forbruger, som skal betale ekstra for sin lovlige adgang, siger Rasmus Hegelund, der er er anklager.

Manden erkendte under retsmødet, at han igennem en periode på halvandet år havde drevet to hjemmesider, hvor indholdet blev udbudt. Hjemmesiderne havde en samlet omsætning på 600.000 kroner.

450 brugere betalte for adgang til indholdet.