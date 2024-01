Lørdag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg og varetægtsfængslet i fire uger.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for at have stjålet designermøbler i Esbjerg- og Vardeområdet gennem den sendte måned, for derefter at sælge dem videre.

Politiet skriver, at de fortsat efterforsker sagen og derfor ikke har yderligere oplysninger i sagen.