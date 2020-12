Mange vil opleve julestemningen i Ribe

Hos os i Ribe Byferie bor man i lejligheder med egen indgang og er ikke fysisk sammen med andre gæste. Gæsterne kan selv lave mad eller bestille take away, så man kan overholde opfordringerne om at undgå nye kontakter, siger Heidi Maimburg..



Fokus på julelys

En stor del af Ribes sædvanlige juleaktiviteter kan ikke lade sig gøre i år. I stedet bliver der langt større fokus på blandt andet julebelysning i den gamle by, musikalske optrædener, koncert i Domkirken og julemanden kører gennem byen på sin hestetrukne slæde. I stedet for den sædvanlige hytteby på domkirkepladsen, er boderne stillet op rundt om i byen.

– I Ribe har vi efterhånden en lang historie om samarbejde og rollefordelinger. Vi er en lille by, og derfor giver det god mening at samarbejde på kryds og tværs af erhverv og hjælpe hinanden med at få turister til. Siden Ribe Byferie Resort blev opført i 1995, har det været vores opgave at tiltrække overnattende til byen, siger Heidi Maimburg.