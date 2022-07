Marie-Johanne og Catharina på lejr: - Vi får en pause fra kræft

Forstår hinanden

På lejren her på Skovly lidt udenfor Ribe har de unge netop sygdommen kræft til fælles.

- Vi forstår hinanden på en helt anden måde. Vi behøver kun at se på hinanden. Vi ved, at det er okay, at vi sommetider har brug for at slappe af, eller at vi har kvalme eller vi har brug for medicin. Det er noget som de fleste teenagere heldigvis ikke behøver at bekymre sig om, siger Catharina Olivia Tarne.