Markant færre vil være sygeplejerske - rektor kalder det en katastrofe

Alt er ikke tabt endnu

Herefter begynder et såkaldt efter-optog, hvor ansøgerne måske beslutter at sadle om, hvis deres førsteprioritet ikke blev opfyldt. Her er det UC Syds erfaring, at flere faktisk ender med at vælge sygeplejerskeuddannelsen.

- Vi er altid bedre på efter-optaget, så nu skal vi kæmpe videre for at få de unge menneskers øjne op for uddannelser, som de ikke havde søgt i første omgang, siger Alexander Christian von Oettingen og tilføjer:

- Så alt er overhovedet ikke tabt endnu, for der er stadig nogle procenter at hente.

Som det ser ud med de nuværende tal, vil UC Syd kunne tilbyde en lang række ledige studiepladser fra den 28. juli.

- Her gælder det om at sidde parat 28. juli, når man eventuelt får sit afslag på en anden uddannelse, for jeg kan ikke garantere, hvor mange ledige pladser vi har, og nogle vil nok blive fyldt hurtigere end andre, siger Alexander von Oettingen.