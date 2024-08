Martin Braithwaite får mindeværdig debut i brasiliansk fodbold

33-årige Braithwaite fra Esbjerg scorede således både et selvmål samt to mål i den rigtige ende, da han og holdkammeraterne fra Gremio vandt 3-1 ude over Cuiaba i den bedste brasilianske række.

Angriberen, som er noteret for 69 landskampe og ti mål for Danmark, blev noteret for et selvmål kort inde i anden halvleg, så stillingen var 1-1. Herefter scorede Braithwaite til både 2-1 og 3-1.

Han startede inde i opgøret og blev skiftet ud kort før slutfløjt.

Forlod spansk fodbold

I sidste måned udnyttede Braithwaite en klausul i sin aftale med spanske Espanyol og forlod klubben efter en ellers yderst succesfuld sæson i den næstbedste spanske række.

Her blev danskeren ligatopscorer med 22 mål i 42 kampe og hjalp Barcelona-klubben tilbage til La Liga efter et års fravær.

Inden tiden i Espanyol tørnede han ud for den store Barcelona-klub, FC Barcelona.

Derudover har han også ophold i spanske Leganes, franske Bordeaux, Middlesbrough i England og franske Toulouse bag sig, siden han i 2013 drog videre fra Esbjerg, som han havde fået sit gennembrud hos.

Ikke på landsholdet i et år

Braithwaite blev ikke udtaget til sommerens EM-slutrunde i Tyskland. Angriberens seneste landskamp fandt sted 7. september sidste år. Dengang var han med i EM-kvalifikationskampen mod San Marino.