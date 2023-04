Martin er ny Danmarksmester i Dart for Væresteder: - Dart betyder alt for mig

En byggeklods i en positiv udvikling

Det er Landsforeningen af Væresteder, der, sammen med Dansk Dart Union, har skabt turneringen, hvor der spilles på elitebaner, som skal bruges resten af weekenden til Denmark Open & Denmark Masters.

- Vi kommer til at gøre en forskel for nogle mennesker, der har det rigtig svært blandt andet med at indgå i fællesskaber. Så for mig er det en kæmpestor glæde, at vi kan præsentere muligheden for at lade dem afholde deres DM her, siger Henrik Vestbo, der er formand i Dansk Dart Union.