Mathias handlede hurtigt, da huset begyndte at ryste og slå revner

Gavlen på ejendommen Østergade 57 i det centrale Esbjerg styrtede tirsdag ved 11-tiden pludselig sammen, så man kunne kigge direkte ind i lejlighederne ude fra gaden.

Ingen personer er kommet til skade ved sammenstyrtningen, men der er stadig fare for yderligere sammenstyrtninger. Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi spærret gaden af og evakueret beboerne i både nummer 55 og 57.

Som i en amerikansk film

En af beboerne i ejendommen, 21-årige Mathias Jensen, bor på 1. sal og var hjemme, da nedstyrtningen begyndte.

Han beskriver over for TV SYD, hvordan gulvet og vinduerne pludselig begyndte at danse, som han udtrykker det.

Han var i færd med at spille computer på det tidspunkt, men fik hurtigt benene på nakken og kom ud på gaden, for han var godt klar over, at huset var ved at styrte sammen.

Uden for kunne han se, at huset slog revner, hvorefter han atter løb ind i opgangen for at advare de andre beboere.

- Jeg råbte “ud, ud, ud”, fortæller han.

Nu er beboerne forment adgang til deres lejligheder af sikkerhedshensyn, og det bekymrer en chokeret Mathias Jensen.

- Jeg frygter for mine ting, for jeg kan ikke komme ind til dem. Det her er jo sådan noget, man ser i amerikanske film, siger han.