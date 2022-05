Kæmpe internationale medier til topmøde i Esbjerg

Desuden deltager landenes energiministre og den tyske vice- og økonomiminister Robert Habeck samt repræsentanter for flere virksomheder og organisationer.



Mange flere møller på havet

Deltagerlisten siger noget om, at der er medvind for den grønne omstilling. Eller i hvert fald for at tale om den.

Toppolitikerne forventes at komme ud med et erklæret mål om at mangedoble vindenergien i Nordsøen frem mod år 2050, hvilket blandt andet kan få meget stor betydning for Esbjerg Havn, som er en af de få havne i Nordeuropa, som kan rumme gigantiske havvindmølle-projekter.