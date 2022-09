Medie: Sydvestjysk Sygehus skulle fejres - regningen bliver i millionklassen

Godt givet ud

Hos ledelsen på Sydvestjysk Sygehus har man den opfattelse, at pengene er givet godt ud.

- Vores medarbejdere har været igennem en meget hård periode med corona og personalemangel, som virkelig har trukket store veksler på personalet. Og corona er jo ikke overstået, så vi synes, det er en beskeden anerkendelse af det hårde og dedikerede arbejde, som medarbejderne har udført, siger administrerende direktør, Per Busk, til JydskeVestkysten.

Han uddyber overfor mediet, at begivenheden udover at takke ansatte for indsatsen de seneste år, også skulle fejre et nyt navn samt at lægeuddannelsen er kommet til Esbjerg.