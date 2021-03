Melodi Grand Prix-vinder glæder sig til at komme hjem til Bramming

Forberedelser til Eurovision

Allerede nu er forberedelserne til Eurovision Song Contest gået i gang for Fyr & Flamme. Dagen er blevet brugt på at indspille en version af 'Øve os på hinanden', som kan bruges i tilfælde af, at gruppen ikke kan tage til Holland i maj og optræde med nummeret på grund af coronavirus.

Laurits Emanuel er ved at undersøge, om han kan få sin familie med til Holland, så han kan dele oplevelsen med dem. Men det ser ud til, at chancerne er små.

Og selvom duoen glæder sig til at komme afsted og optræde med deres nummer for et endnu større publikum, så ville musikeren ønske, at han kunne dele oplevelsen med sin kone og to sønner:

- Forhåbentligt skal vi ikke være ligeså trætte. Når man er træt, så er man også meget følsom. Jeg tror, at det kan blive en rigtig god oplevelse, og det har dét her bestemt også været. Men jeg vil helst ikke tænke for meget på det. Det bliver nok meget det samme som det her.