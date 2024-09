Menighedsråd nægter at følge loven og opsætte ladestander til elbiler

- Vi har fået trukket det her lovkrav ned over hovedet, og vi står fast og siger nej. Det er frås med skatteborgernes penge at bruge 100.000 kroner på noget unødvendigt, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Et dansk lovkrav med afsæt i et EU-direktiv kræver, at alle offentlige bygninger med mindst 20 parkeringspladser opstiller en ladestander inden den 1. januar 2025.

Det mener menighedsrådet, som derfor nægter at gøre det - til trods for at det er lovpligtigt.

Andre menighedsråd er uenige

Lokale menighedsråd i andre dele er landet har modsat givet udtryk for opbakning til ladestanderne.

Fyens Stift tog hurtigt teten og undersøgte muligheden for ladestandere nærmere. Sådan lød det fra provsten Peter Lind i november sidste år til DR.

Han udtalte, at ladestanderne kunne blive en fordel for tyndtbefolkede områder.

- På den måde kan vi i kirken været med til at støtte landdistrikterne, ved at vi sætter nogle ladestandere op, hvor andre måske ikke er interesserede i at sætte dem op, sagde han til DR.

Han medgav også, at opstilling af ladestandere i stiftet ville blive en dyr omgang.

Stenderup Sogn fastholder

Menighedsrådsformanden i Stenderup Sogn siger til Kristeligt Dagblad, at det godt kan være, det får konsekvenser for rådet og dets medlemmer, hvis der ikke bliver opsat den lovpligtige ladestander.

Men hun understreger dog fortsat, at hun og menighedsrådet ikke har tænkt sig at rette ind - til trods for at biskoppen i sognet understreger over for mediet, at han forventer, at rådet følger aftalerne, der er indgået.