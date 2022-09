Mens verden skriger på mere grøn energi - borgmester siger nej til nyt testcenter for vindmøller

"Skrivebordsarbejde"

Men planerne kan forpurres. I hvert fald synes borgmester Jesper frost Rasmussen, Venstre, ikke at være begejstret for statens udpegning af et testcenter i det nærliggende område, hvor Ejnar Nikolajsen bor.

Borgmesteren har til JydskeVestkysten kaldt udpegningen for et "skrivebordsarbejde af værste skuffe" og henviser til, at centret skal huse vindmøller i op til 450 meters højde i et område nær Vadehavet.

- Jeg har intet imod vindmøller, men de skal opføres med lokal opbakning og efter dialog og åben proces. Jeg har kritiseret staten for at udpege et område nær Vadehavet til 450 meter høje vindmøller uden nogen form for dialog med hverken borgere eller kommunen, siger han.