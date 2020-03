Metalligaen stopper uden mester

Den danske ishockeysæson bliver ikke spillet færdig. Danmarks Ishockey Union (DIU) og Ligaforeningen har besluttet at afslutte denne sæson med øjeblikkelig virkning - uden at der kåres en danmarksmester.

Mandag besluttede de to parter at suspendere slutspillet på ubestemt tid, og torsdag kom meldingen om helt at stoppe så. Det drastiske skridt berører blandt andre klubberne Sønderjyske og Esbjerg Energy, som begge har været inddraget i beslutningen.

Vurderingen er, at der ikke længere findes sportslige muligheder for at afvikle et slutspil.

– Efter regeringens nyeste anbefalinger kan vi ikke se fornuftige argumenter i forhold til at

opretholde håbet om at spille slutspil i indeværende sæson. Derfor aflyser vi slutspillet, siger

Ligaforeningens formand, Klaus B. Rasmussen, på foreningens hjemmeside.

I respekt for den nuværende alvorlige situation i samfundet med coronavirus, kåres der ingen dansk mester, sølvmedaljevinder eller bronzemedaljevinder.

Læs også Overblik: Sådan håndteres coronavirus i din kommune

Sønderjyske ud i Europa

Sønderjyske lå på en tredjeplads i Metal Ligaen, mens Esbjerg Energy lå på en sjetteplads. Begge havde kvalificeret sig til det slutspil, der nu ikke bliver til noget.

Sønderjyske går dog ikke tomhændet fra den afbrudte sæson, idet klubben har kvalificeret sig til Champions Hockey League via sejren i januar i Continental Cup.

Hvordan de andre europæiske pladser til den kommende sæson fordeles, kan man orientere sig om på Ligaforeningens hjemmeside.

- Tungt, men rigtigt

Esbjerg Energy må gå på tidlig sommerferie uden chance for at vinde medaljer og uden indtægter fra det normalt velbesøgte slutspil. Alligevel støttes beslutningen af klubbens ledelse.

- Det er en tung, men rigtig beslutning. Vi kan ikke gøre andet i den nuværende situation. Ishockey er en sæsonsport, og hvis vi ikke kan spille kampe nu og i den kommende tid, så svarer det til et rejsebureau, som ikke kan sælge rejser til juni og juli, siger Søren Mathiasen, som er bestyrelsesformand i Esbjerg Energy.

Vil gerne bidrage

Han peger på, at turneringerne også ligger stille i store ishockeynationer som Sverige, Schweiz og Tyskland.

- Det her rammer overalt, og vi går glip af store tilskuerindtægter. Men vi oplever god opbakning fra vores sponsorer, selv om det jo er virksomheder, som også mister penge på corona. Og vi skal huske, at det vigtigste er, at Danmark som samfund kommer godt ud af krisen. Det vil vi gerne vores lille bidrag til, ved ikke at afvikle ishockeykampe, og næste år er der jo et nyt mesterskab at spille om, siger Søren Mathiasen.

Læs også Sporten lukker helt ned i 14 dage