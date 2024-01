Midlertidig militærbro indsættes over å

Det er ingeniørregimentet ved Skive Kaserne, der leverer militærbroen, og det giver dem mulighed for at træne at bygge midlertidige broer til brug i krigssituationer.



- Etableringen af de to stålbroer ved rute 11 er en god lejlighed for os til at øve netop den disciplin. At samle og skubbe broen er en stor og teknisk opgave, som er nødvendig for os at gennemføre med jævne mellemrum for at vedligeholde kompetencen. Så opgaven i Ribe er reelt vigtig uddannelse for os, udtaler Bjarke Skov, major ved Ingeniørregimentet, i pressemeddelelsen.