Mikkel Hansen har netop vundet bronze i VM-finalen

Mikkel Hansen er en meget lykkelig mand.

- Det er nærmest uvirkeligt, fortæller han fra Paris.

Tirsdag middag kunne han nemlig sammen med Siri Pallesen og Asger Hansen, som tilsammen udgør Det Danske Bagerlandshold, stille sig på podiet ved VM i Paris med en hårdt tilkæmpet tredjeplads i brødbagning. Kun overgået af Japan på andenpladsen og Kina på førstepladsen.

- Det er helt vildt. Da vi var færdige med at bage mandag, håbede vi at ligge i top fem, men vi var overhovedet ikke sikre på, det ville lykkes, fortæller Mikkel Hansen, der er mester i eget bageri i Ribe.

Det er første gang nogensinde Det Danske Bagerlandshold er udtaget til VM.

David mod Goliath

Holdet kvalificerede sig i maj sidste år, hvor Danmark sammen med Holland og Frankrig som de eneste europæiske lande gik videre til konkurrencen i Paris.

I alt 12 lande deltog i verdensmesterskaberne, og mandag formåede danskerne så også at slå hjemmebanefavoritterne fra Frankrig og de tidligere vindere fra USA.

- Vi er et meget lille land, som har formået at slå de helt store brødnationer. Det er jeg vanvittigt stolt af, siger en glad Mikkel Hansen.

Passion for surdej og den gode smag

Mikkel Hansen ejer bageriet Pompei i Ribe, og ved siden af jobbet som bagermester er han fast medlem af bagerlandsholdet. Hans helt store passion er det gode brød:

- Brød med smag er fantastisk, og det elsker jeg simpelthen at lave - og forfine.

Den danske passion for brød kunne de mærke helt i Paris, hvor de tre bagere mandag bagte sig til den fornemme bronzemedalje ved at lave alt fra baguettes, specialbrød, wienerbrød, fastfood og et såkaldt skuestykke (en skulptur i brød).

- Vi har trænet til det her i måneder og haft det som et mål for landsholdet at komme til VM, men vi havde ikke troet, at vi skulle stå her, siger Mikkel Hansen.

Dansk hjemmelavet burger - et hit hos dommerne

Alle dommere vurderede smagen i de danske produkter højt – særligt fastfooden, hvor Mikkel Hansen, Siri Pallesen og Asger Hansen gjorde indtryk ved at lave en klassisk burger med hjemmelavet tilbehør lavet fra bunden under konkurrencen - ikke blot burgerbollen - men også bøf og grøntsagstilbehøret:

- Det var de vilde med, og de syntes balancen i burgeren var fantastisk. Men vi var også de eneste deltagere, der gjorde det på den måde. Alle andre havde medbragt præfabrikeret kød og grøntsager hjemmefra, fortæller Mikkel Hansen.

Onsdag drager bagerlandsholdet hjem til Danmark, og allerede i weekenden står Mikkel Hansen igen i sit bageri i Ribe.