Miljøafdelingens håndtering af PFOS-sagen skal nu undersøges nærmere

Målinger. Hvilke målinger?

På et andet møde i økonomiudvalget spurgte Olfert Krog igen ind til PFOS-sagen for at finde ud af, hvor farligt det var med de udledninger, der eventuelt var sket i Esbjerg Kommune. Og hvad mon målingerne viste? Hvor meget havde en eventuel forurening bredt sig?

Men svaret var nu, at der ikke var foretaget nogen målinger med den begrundelse, at man afventede miljøstyrelsens mindsteværdier for PFOS. Det ville altså ikke give nogen mening at måle noget, fordi man ikke ville vide, hvor galt det stod til.

"Der er begået fejl"

Dansk Folkepartis lokale førstemand siger klart, at "der er begået fejl", men vil ikke rette nogen kritik mod forvaltningen. I hvert fald ikke endnu, før der kommer en undersøgelse af sagsgangen.



Det gør det snart. Direktør Erik Jespersen og borgmester Jesper Frost Rasmussen er blevet enige om, at iværksætte en ekstern undersøgelse af miljøafdelingens sagsgang i PFOS-sagen.