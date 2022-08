Milliarddyrt projekt - Hvis vi ikke gør noget, ender vi med at blive et åbent plejehjem

Konkurrence om de unge

Mere stilfærdigt men måske mindst lige så vigtig var fremlæggelsen af nye tanker om uddannelse i Esbjerg.

I konkurrencen med andre byer, som også kæmper om at få flere unge til at studere - og flytte til netop deres by - blev nye tanker afsløret på samme pressemøde.

- De tanker kom som en meget positiv overraskelse for mig. Men det er klart nødvendigt at gøre noget ekstra, hvis man vil have de unge studerende til at komme til en by, de ikke kender i forvejen, siger Ole Skøtt, dekan på Syddansk universitet.