Prisen for den 110.000 kvm. store fabrik bliver 700 millioner euro som svarer til 5,2 milliarder kroner.

I midten af 2024 skal grunden være klar til, at de kan begynde byggeriet i efteråret. Heiko Mützelburg forventer, at byggeriet vil tage mellem 12 og 15 måneder, så fabrikken står klar i midten af 2026. Derefter tager det ni måneder at installere maskinerne.

I 2027 vil de kunne tilbyde projekter til kunder.