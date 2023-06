Milliardprojekt i Nordsøen sættes på pause

Projektet sættes derfor på pause indtil senere på året. Det var ellers planen, at udbudsmaterialet skulle have været offentliggjort før ferien, men det kommer derfor ikke til at ske.

- Vi skal udnytte det store havvindspotentiale, der er i Nordsøen, og regeringen holder fast i ambitionen om at realisere en energiø i Nordsøen. Projektet er vigtigt for både Danmarks og Europas grønne omstilling såvel som for forsyningssikkerheden. Når vi planlægger projekter i den størrelsesorden, skal vi selvfølgelig også sikre, at vi vælger de mest ansvarlige løsninger. Det tager vi os nu lidt længere tid til, så vi kan træffe en beslutning senere på året, udtaler klima-, energi-, og forsyningsminister Lars Aagaard i en pressemeddelelse.