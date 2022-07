Millioner af kroner til projekt om unge med krig i blodet

Bare Bent og Ole igen

Nu har han og en række samarbejdspartnere fået en bevilling på 4,7 mio. kr. fra VELUX FONDEN. Med de penge skal han prøve at finde svar på nogle af de mange spørgsmål og udfordringer, der rejste sig efter krigens afslutning. Det gælder blandt andet spørgsmålet om, hvordan man fik de unge - mange af dem præget af krigens natur - tilbage i samfundet.

- Da befrielsen kom, opstod der kæmpeudfordringer som havde rødder i krigen. Danske SS-folk og Hipo’erne skulle afnazificeres, for ikke at snakke om alle de unge modstandsfolk, der skulle vænne sig til bare at være Bent og Ole igen, og som nogle gange virkelig havde brug for hjælp til at begynde et nyt liv i et fredstidssamfund, siger Henrik Lundtofte.



Han har allerede arbejdet længe med projektet og er meget glad for bevillingen. Den betyder nemlig også, at arkivet på Esbjerg Museum får både en ph.d.-studerende og en projektansat til at hjælpe med forskningen.