Miss Danmark-finalist led af det samme som flere unge, men følte sig alligevel anderledes

Hendes deltagelse i Miss Danmark har været et selvtillidsboost, og hun håber på, at hun kan være en inspiration for andre unge, der også kæmper med akne.

Og så vil hun med sin deltagelse gøre det klart for sin generation, at det er et større tegn på styrke end et tegn på svaghed at række efter hjælp, hvis man har det svært.

Finalen i Miss Danmark afholdes den 27. august i København.