Mødre sigtet for terror: Fængsling forlænges på ny

Ifølge den 32-årige kvindes forsvarer, Amalie Starch, har man accepteret fængslingen på et skriftligt grundlag.

Det betyder dog ikke, at kvinden forholder sig anderledes til sigtelsen. Hun har hele tiden nægtet sig skyldig i støtte til terrororganisation, og det er fortsat tilfældet, fortæller forsvareren.

Hun sigtes for at have støttet en terrororganisation siden 2014 og ligesom den 34-årige mor at have opholdt sig ulovligt i konfliktområder i Syrien.

Det er uvist, hvordan den 37-årige kvinde forholder sig til sigtelsen. Det vil hendes advokat, Tyge Trier, ikke løfte sløret for, fortæller han.

Foruden sigtelsen for at tilslutte sig Islamisk Stat er kvinden sigtet for at have opholdt sig i "visse konfliktzoner", fordi hun blandt andet har været i den syriske provins Raqqa fra 2016.

Raqqa blev i 2013 erobret af Islamisk Stat, og et år senere blev provinsen erklæret som hovedstad i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.