Møllgaard er klar til regning for lang landsholdskarriere

Han drømmer stadig om flere titler med Aalborg og landsholdet, og han er villig til at betale den fysiske regning, som de drømme uvægerligt medfører.

- Der kommer nogle efterslæb, når jeg engang stopper. Jeg kommer sikkert også til at skulle holde mig i gang på en eller anden måde, for at det hele ikke falder fra hinanden.

- Men der er ikke noget, jeg hellere vil lave end det, jeg laver nu. Jeg glæder mig over, at jeg har minimum halvandet år endnu, og jeg håber da også, at der kan være en smule mere, lyder det fra Møllgaard.

Han har kun ét ønske til landstræner Nikolaj Jacobsen, den dag hans kvaliteter ikke længere kan bruges i rødt og hvidt.

- Jeg håber da, at Nikolaj gør sig den ulejlighed at ringe på et eller andet tidspunkt og siger, at det er nok nu, inden han bare ikke udtager mig.