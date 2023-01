Møllgaard var eneste bænkevarmer: Vi skal passe på de gamle

Selv var forsvarsspecialisten da også ganske afklaret, selv om opvarmningen før kampen og i pausen var til ingen verdens nytte.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at det blev en kamp, hvor der var mulighed for at give nogle minutter til debutanter og uprøvede kræfter.

- Det er ikke givet, at der er mulighed for det i sådan en åbningskamp. Jeg skal nok få minutter, når der er brug for det, men de her minutter til de unge er godt givet ud i en lang turnering, siger Henrik Møllgaard.