For knap otte år siden fik Mariette Møller svangerskabsforgiftning, da hun var gravid med sit tredje barn. Hun kunne ikke selv mærke, at hun var syg. Nu bringer et forskningsprojekt i Esbjerg ny viden om, hvad der sker i kroppen på de kvinder, der rammes af svangskabsforgiftning. Det glæder Mariette Møller.