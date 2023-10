Mor til forsvundet 13-årig: Det er et helvede

Hun beskriver Jashmin Solli Nielsen som en glad, livlig og omsorgsfuld pige, der elsker at være sammen med veninderne.



Men sådan var det ikke, da Sarah Nielsen søndag fik et opkald fra datteren omkring klokken 19.30. Der var pigen ulykkelig.

- Hun siger også, at hun vil forsvinde og aldrig komme tilbage igen, fortæller Sarah Nielsen.

- Selvfølgelig er man bange. Især fordi, hun var så oprevet. Det er egentlig det værste, lyder det fra moren til den 13-årige.



Hvad føler man som mor?

- Magtesløs. Bare jeg får at vide, at hun er okay. Så er jeg egentlig ligeglad med, hvor hun er, lyder det.

Kom hjem

Jashmin Solli Nielsens far Sven Hillebrenner er bosat i Jyderup på Sjælland. Han tog fredag sin bil fra Jyderup til TV SYDs domicil ved Kolding, så han kunne sende en direkte appel til sin datter.

- Jeg ville ønske, at hun fik tændt sin telefon, ringede mig op og sagde: 'Far, jeg har det godt',

- Jeg vil gerne sige: 'Skattepige, kom hjem til far, så hurtigt som muligt. Jeg savner dig', lyder det fra Sven Hillebrenner.