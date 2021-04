Motor på cyklen får flere frem: salget af elcykler stiger

- Det er så dejligt!

Salget af elcykler har under corona fået et ekstra skub - og der er også god grund til at have en, hvis man spørger Susanne og Karl Overgaard.



- Vi har altid cyklet meget. Vi har også cyklet på ferie i Perth, London, Buenos Aires, men når vi kører på elcyklen, så giver det den der tryghed, siger Susanne Overgaard.

- Sikkerheden og friheden til at føle sig godt tilpas på en cykel. Man ophæver ligesom vejr og vind, supplerer Karl Overgaard.

Faktisk er de så glade for elcyklen, at de tager den i al slags vejr. Også på en søndag som denne, hvor sneen falder.