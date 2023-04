Motorcykelsæsonen sættes i gang i Esbjerg

Det er politikommissær Eli Gejsing enig i.

- Vi er her for at sikre at arrangementet bliver afviklet i god ro og orden, og intet tyder på andet, siger han.

Med udstyret, færdselsreglerne og det humør på plads kunne de mange fremmødte motorcyklister og knallertejere nyde et par timer i solen i Esbjerg inden køretøjerne igen vendte hjulene hjemad.