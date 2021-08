Motorcyklist blev ramt af bil og er alvorligt kvæstet

En 20-årig motorcyklist er alvorligt kvæstet efter en trafikulykke i Esbjerg sidst på eftermiddagen tirsdag, oplyser vagtchef John Christiansen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ulykken skete i T-krydset ved Sædding Strandvej og Gudenåvej. Her kørte personbilen ud foran motorcyklisten, som påkørte bilen. Politiet betegner i første omgang ulykken, som en vigepligtsforseelse.

Den 20-årige motorcyklist er en lokal mand, som er kørt på sygehuset, hvor han modtager behandling.

Bag rattet i bilen sad en 42-årig mand - også fra lokalområdet. Han er ifølge John Christiansen umiddelbart sluppet uskadt fra ulykken.

I forbindelse med politiets og redningsmandskabets arbejde på ulykkesstedet var krydset afspærret.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser tirsdag aften, at man er færdig på ulykkesstedet, og at der igen er åbent for trafik.