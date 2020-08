Opdatering: E20 er kort før klokken 22 åbnet for trafik igen.

Et færdelsuheld på Esbjergmotorvejen spærrede fredag aften det vestgående spor kort før afkørsel 70 ved Brørup.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, sagde til Ekstra Bladet, at der er tale om et solouheld, hvor en perosn - muligvis to personer - er kørt til sygehuset i Esbjerg.

Trafikken blev i flere timer ledt af ved afkørsel 69.