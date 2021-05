Museer og spillesteder: Kom og besøg os nu

- Oplev egen by

Esbjerg Kunstmuseum er også presset. Museet har kun 17 procent af de besøgende, de til sammenligning havde i samme periode 2019.

- Vi mangler både danskere og udenlandske turister. Vi synes samtidig, det er meget vigtigt at få de lokale til at besøge de lokale kulturinstitutioner. Altså bakke op om det, der sker lige rundt om hjørnet, mener Inge-Merete Kjeldgaard, direktør for museet.

Torben Seldrup, direktør i Musikhuset Esbjerg, er enig i opfordringen til kommunens borgere.



- Vi har det jo med at rejse ud til andre byer eller lande for at opleve ting. Men der er rent faktisk mange ting, man kan opleve i egen by også. Det er det, vi prøver at gøre opmærksom på, siger han.

Musikhuset præsenterer normalt i omegnen af 10-15 arrangementer om måneden. I øjeblikket ligget niveauet på et-to arrangementer.