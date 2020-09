Museum takker for opbakning

Der blev knipset løs af de legende delfiner, som mere præcist hedder øresvin, i Ho Bugt i august. Takket være de mange fotografier kan Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg identificere et af øresvinene.

- Uden borgernes billeder havde det ikke kunne lade sig gøre. De skal have en stor tak, for det har været meget værdifuldt, siger Charlotte Bie Thøstesen, museumsinspektør og biolog fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Der blev efterspurgt billeder af dyrene, men særligt billeder, der kunne vise detaljer, blev modtaget med glæde.

En rejseglad han

Det identificerede øresvin er hannen Mischief, som i starten af august besøgte Holland og året forinden opholdt sig ved Skotland.

Det er ikke muligt at kortlægge, om flokken også har besøgt Limfjorden, men det er ikke et unormalt syn med delfiner i Danmark. Med de højere temperaturer og bedre muligheder for at finde føde er det blevet mere attraktivt at være delfin i de danske farvande.

Øresvinene er dog allerede rejst videre fra Ho Bugt.

Bredt samarbejde til identificeringen

Der har ligget et grundigt arbejde bag konklusionen. Mange billeder og videoklip er blevet sendt til Fiskeri- og Søfartsmuseet og hjemmesiden Hvaler.dk, som sammen er dykket ned i detaljerne. Desuden har hollandske og skotske hvalforskere været med til det opklarende arbejde.

- Det er svært at sammenligne billederne, fordi lys og vinkel kan variere, siger Charlotte Bie Thøstesen.

Alligevel er det lykkedes, og det får borgerne den store tak for.

