Musikhuset Esbjerg aflyser russisk balletforestilling

Efter planen skulle 30 dansere fra Den Russiske Nationalballet have stået på scenen i Musikhuset Esbjerg for at opføre Svanesøen i den kommende uge, men efter Ruslands indtræden i Ukraine har Musikhuset Esbjerg og arrangørerne bag forestillingen besluttet, at balletforestillingen aflyses.

For Musikhuset Esbjergs direktør Torben Seldrup har beslutningen på ikke været svær at træffe.

- Selvom det kommer til at koste os mange penge at aflyse, er det den eneste rigtige beslutning. Som tingene ser ud, er det utænkeligt for os at gennemføre en forestilling med Den Russiske Nationalballet. Det kan og vil vi ikke,” siger direktøren.

Følger trop

Lørdag opfordrede kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen til at Musikhuset Aarhus skulle aflyse den russiske ballets forestående besøg i Musikhuset Aarhus på mandag.

Det gjorde hun fordi, hun ikke mente, at nationalballetten fra Rusland bør optræde på dansk jord i en situation, hvor Rusland har angrebet et frit demokratisk land.

For Torben Seldrup er det vigtigt at understrege, at han mener, at det er afgørende, at vi i Danmark står sammen om at støtte Ukraine og yde Rusland modstand, men han undrer sig alligevel over kulturministerens opfordring til aflysninger, da der ikke er klare retningslinjer.



- Det er svært at forholde sig til, og det betyder jo også, at når vi som kulturhus beslutter at aflyse, så kommer vi til selv at hænge på regningen, fordi der ikke er nogle officielle retningslinjer eller sanktioner på kulturområdet, siger direktøren.

En dyr omgang

Svanesøen, som skulle være løbet af stablen i Esbjerg på onsdag, er et eksternt arrangement.

For Musikhuset Esbjerg betyder det nu, at Musikhuset ikke selv kunne tage beslutningen om at aflyse forestillingen, men derimod måtte de indgå en aftale med de eksterne arrangører.

Helt konkret betyder det, at Musikhuset Esbjerg har måttet betale arrangørerne en kompensation, der kommer til at betyde et tab til Musikhuset Esbjerg.

- Jeg håber, at nogle af billetkøberne har lyst til at give os en håndsrækning og vælge at ombytte deres billetter til et gavekort i stedet for til kontanter,” siger Torben Seldrup, for på den måde kan de hundrede balletfans, der skulle have været inde og se Svanesøen hjælpe Musikhuset ovenpå beslutningen.