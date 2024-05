Musikmiljøet i Esbjerg er glade for at få Tobakken igen

Som en anden Fugl Føniks genopstår tobakken den 1. august i år. Det er Musikhuset, der skal drive det, men der bliver ansat en fagperson, en booker, der skal hyre orkestre og solister. I stillingsopslaget hedder det blandt andet:

- Bookeren skal sikre, at det nationale vækstlag og skæve og smalle kunstnere af høj kunstnerisk kvalitet præsenteres på Tobakken.

- Skal skabe optimale rammer for lokale, upcoming artister, der skal have mulighed for at optræde på Tobakkens scener, og gennem musik- og scenekunstrådet at sikre et frugtbart samarbejde med det lokale musikalske foreningsliv.



- Skal udvikle koncepter og formater for koncerter, festivaler, mv., der kan tiltrække en bred vifte af publikummer – også publikummer, der ikke har for vane at gå til koncerter i Esbjerg. Det glæder dem, der skal spille der.

- Jeg synes, at det er spændende, at der også skal være plads til musikkens vækstlag. Med både Tobakken og Musikhuset får de en slags mini-monopol, og det er da en dårlig virksomhed, der ikke kan få noget ud af det, mener John Laursen, guitarist og gulvbassist i rockbandet Kellermensch.