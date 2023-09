Myndigheder vil genindføre forsamlingsforbud for bandemedlemmer

På et informationsmøde mandag kunne politi og kommune orientere naboer til klubhuset om, at man arbejder på at få genindført opholdsforbuddet for bandemedlemmer og folk med relation til stedet.

- Vi ved, at det kan være utrygt at bo i nærheden af en adresse eller i et område, der er kendt for bandeaktivitet, og derfor arbejder Esbjerg Kommunen og politiet tæt sammen om situationen. Vi bruger alle de værktøjer, vi har, for at skabe tryghed, siger kommunaldirektør Rikke Vestergaard fra Esbjerg Kommune i en fælles pressemeddelelse med Syd- og Sønderjyllands Politi.



Politi talstærkt i området

Loven giver nemlig mulighed for, at hvis der inden for to år efter et samlingsstedsforbud er udløbet, sker hændelser, som er til ulempe eller skaber utryghed, kan kommunalbestyrelsen udstede et samlingsstedsforbud, der gælder på ubestemt tid, indtil det tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.