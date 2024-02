Når 19-årig hjælper andre, fylder skammen mindre

Hun mener derfor også, at Aleksandra Shirvani i stedet for dårlig samvittighed skal lade sit frivillige arbejde i sprogcaféen være drevet af et ønske om samhørighed.

- Smerte giver os mulighed for at handle, og hun handler ved at hjælpe andre. På den måde bliver hun nyttig i en større sammenhæng, hvor det ikke kun handler om danske gloser, men om at binde mennesker sammen som befolkning i samme land.

Vender ikke hjem

Selvom Aleksandra Shirvanis familie ikke flygtede til Danmark på grund af krigen, er krigen årsagen til, at de ikke vender hjem til Rusland.

- Jeg ser ikke længere Rusland som mit hjem og føler ikke længere, at Rusland er en del af min identitet, siger Aleksandra Shirvani og fortæller, at hun i stedet betragter Danmark som sit hjem.