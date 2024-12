Naboer protesterer mod bydelens højeste hus

Af Jesper Sørensen Udgivet 4. dec

Over 600 borgere har skrevet under på protest mod etagebyggeri i Esbjerg-bydel.

Brian Andersen frygter at få nye naboer. Han og godt 600 andre borgere i Gl. Sædding har skrevet under på, at der ikke bør bygges et otte etager højt boligbyggeri i Esbjerg-bydelen. - Byggeriet skal ligge 21 meter fra min altan, og så bliver vores udsigt spærret. Samtidig vil de naboer øverst oppe kunne kigge lige ind til mig og mange andre. Mange boliger vil ligge i skygge, og der kan komme kraftig vind fra alle retninger, siger Brian Andersen. En indtil videre hemmelig bygherre vil købe og nedrive den tidligere restaurant "Den Røde Okse" på Tarphagevej. I stedet vil man gøre plads til syv etager med 38 lejligheder og med et orangeri på toppen. Kan forstyrre gravfreden Byggeriet kan blive det højeste i bydelen, og det vil kræve en ændring af kommuneplanen og lokalplanen. Det er i høring nu. - Vi undrer os, for man har politisk besluttet, at byfortætning skal ske centralt i Esbjerg, inde i byen. Her i området er der lavt byggeri, så det passer slet ikke ind, siger Brian Andersen. Henrik Hallen bor i hus nede på Solbakken, og han kæmper også imod planen.

- Det bliver en kæmpestor massiv mur, og man vil kunne kigge direkte ned i mange af haverne og ind på den kommunale kirkegård. Man kan forestille sig, at der er begravelse i gravlunden, samtidig med at der er fest oppe på taget af det nye byggeri. Det vil også give øget trafik til et område, hvor der er i forvejen er mange biler morgen og eftermiddag, siger Henrik Hallen.

Henrik Hallen vil kunne se det høje etagebyggeri fra sin have - og beboerne i byggeriet vil kunne kigge ned i hans have. Foto: Silas Brandt Lilliecrona

Frygter skinproces TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra bygherren. Men ejerne af "Den Røde Okse" oplyser, at bygherren ikke ønsker at stå frem, før høringsfasen er slut. Det ærgrer de naboer, TV SYD har talt med. - Det eneste, der måske kan afmystificere det her, det er jo at komme ud af busken og så vise, hvad det er for noget. Så længe vi skal gætte, så tror jeg bare, vi kommer til at få flere og flere rygter, og folk bliver mere frygtsomme, siger Henrik Hallen.

Henrik Hallen har lavet sin egen illustration af byggeriet i Google Earth. Ifølge hans visualisering bliver flere hundrede borgere direkte berørt af indblik fra det planlagte etagebyggeri. Foto: Silas Brandt Lilliecrona