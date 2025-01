Naboer ser frem til nyt maleri: - Det bliver et tilløbsstykke

Johan lader 100.000.000 kroner regne over Esbjerg: Her skal pengene ende

Derfor kan en donation i denne størrelse være en kæmpe gave for borgerne i kommunen.

- Man kan gøre mange ting, man ellers ikke ville kunne have gjort, det er der ingen tvivl om, siger han.

En sjælden donation

Når en familie og koncern på denne måde går ind og donerer 100 millioner kroner, er det ikke helt sædvanligt.

- Det er sjældent, og jeg har faktisk ikke hørt om lignende tidligere. Vi har set eksempler på, at Mærsk donerer et operahus, og at nogen støtter noget, der ellers kunne have været et kommunalt formål, som at give penge direkte til en spejderforening. Jeg kan ikke komme i tanke om andre tilfælde, hvor man går ind i et decideret partnerskab med kommunen, og slet ikke i den størrelsesorden, siger Per Nikolaj Bukh.

Der er også ting at være opmærksom på, når man gør det på den måde. Pengene må kun bruges på noget, som er lovligt at bruge penge i kommunen. Det vil sige, at vil de støtte et professionelt fodboldhold, så skal det gøres udenom kommunen. Hvilket de i dette tilfælde har gjort via en anden fond.