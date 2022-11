- For at være ærlig så ved vi det ikke endnu. Vi håber, at et par ugers intens arbejde kan gøre det, men vi skal først have dannet os et overblik over skaderne i disse dage, før vi kan sige noget mere præcist, siger Morten Holm, der er Senior Venue Manager & Partner i Rekom, til JydskeVestkysten.

Branden kunne næsten ikke være timet dårligere, da den betyder at natklubben må holde lukket i en højtid for julefrokoster, hvor mange går i byen.