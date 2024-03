Nattelivszoner forlænges i to byer

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Siden nattelivszonerne blev oprettet den 15. marts 2022, har personer, som har begået bestemte former for kriminalitet i nattelivet, haft forbud mod at besøge områderne.

Tiltaget blev vedtaget for en periode på to år, men politiet har set så gode effekter, at zonerne nu bliver forlænget.

- Nattelivszoner er med til at gøre det tryggere at færdes i byen. Zonerne påvirker ikke andre borgere, men er udelukkende et værktøj til at holde dømte kriminelle væk fra nogle af de steder, hvor flest mennesker går i byen i de sene aften- og nattetimer”, siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Ifølge politiet forebygger de nuværende nattelivszoner mod kriminalitet i nattelivet. De ser også mindre uro og uorden i diskoteksmiljøet som et resultat af tiltaget. Og så er det også et godt tiltag mod blandt andet bandekriminalitet.



Hvis man overtræder et opholdsforbud i en nattelivszone, kan man forvente en bøde på 10.000 kroner, eller ved gentagelser, en fængselsstraf på 30 dage.

Nattelivszonerne gælder foreløbigt fra den 15. marts 2024 til og med den 14. marts 2026.